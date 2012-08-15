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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 07:16 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月15日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 50.90 -0.69 -1.34 3351474

搜狐 (SOHU.O) 39.33 +0.30 +0.77 363603

网易 (NTES.O) 58.18 +2.15 +3.84 1901154

百度 (BIDU.O) 130.10 -0.36 -0.28 1900848

亚信科技 ASIA.O 11.74 +0.09 +0.77 70545

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.42 +0.02 +0.14 1230510

联电 (UMC.N) 2.13 -0.01 -0.47 207694

日月光 (ASX.N) 4.17 +0.02 +0.48 89726

矽品精密 (SPIL.O) 5.51 -0.03 -0.45 311264

和信超媒体 (GIGM.O) 1.06 +0.00 +0.00 27327

友达 (AUO.N) 3.04 +0.03 +1.00 101989

中华电信 (CHT.N) 30.27 +0.06 +0.20 24870

台湾国际航电 (GRMN.O) 40.97 -0.11 -0.27 664420

香港

中国移动 (CHL.N) 58.89 -0.41 -0.69 203255

中国联通 (CHU.N) 15.90 -0.34 -2.09 495393

中国电信 (CHA.N) 52.69 -0.87 -1.62 22782

中芯国际 (SMI.N) 1.78 +0.03 +1.71 46525

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.79 -0.01 -0.26 470

(完)

--整理 徐文焰

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