《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月15日

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 50.90 -0.69 -1.34 3351474
搜狐 (SOHU.O) 39.33 +0.30 +0.77 363603
网易 (NTES.O) 58.18 +2.15 +3.84 1901154
百度 (BIDU.O) 130.10 -0.36 -0.28 1900848
亚信科技 ASIA.O 11.74 +0.09 +0.77 70545
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.42 +0.02 +0.14 1230510
联电 (UMC.N) 2.13 -0.01 -0.47 207694
日月光 (ASX.N) 4.17 +0.02 +0.48 89726
矽品精密 (SPIL.O) 5.51 -0.03 -0.45 311264
和信超媒体 (GIGM.O) 1.06 +0.00 +0.00 27327
友达 (AUO.N) 3.04 +0.03 +1.00 101989
中华电信 (CHT.N) 30.27 +0.06 +0.20 24870
台湾国际航电 (GRMN.O) 40.97 -0.11 -0.27 664420
香港
中国移动 (CHL.N) 58.89 -0.41 -0.69 203255
中国联通 (CHU.N) 15.90 -0.34 -2.09 495393
中国电信 (CHA.N) 52.69 -0.87 -1.62 22782
中芯国际 (SMI.N) 1.78 +0.03 +1.71 46525
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.79 -0.01 -0.26 470
(完)
--整理 徐文焰
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即