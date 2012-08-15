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市场报道 | 2012年 8月 16日 星期四 07:38 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉第二日上涨,受空头回补操作支撑

路透纽约8月15日电---期棉价格周三连续第二日上涨,受一波空头回补操作支撑,在美国政府预估明年7月棉花库存将增至纪录水准后,市场继续收复失地.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期货CTZ2结算价上涨1.41%,报每磅73.11美分,盘中高点为73.69美分.

分析师称,一些空头回补和零星的棉纺厂买盘帮助市场在71美分建立底部.

市场正在等待美国农业部周四发布的一周出口销售报告.该报告不太可能显示什么大规模采购,因为数据只涵盖到农业部上周五发布供需报告前的一周.

谷物市场重现涨势,亦为棉花提供支撑.(完)

--编译 吴云凌;审校 白云

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