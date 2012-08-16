〔日本个股〕夏普与海外公司谈判出售太阳能电池厂--报载

路透东京8月16日电---日本读卖新闻周四报导,陷入困境的日本电子产品制造商夏普(6753.T)已经同海外制造商进行谈判,协商出售其在大阪界市的太阳能电池工厂.

报纸称,这家日本最大的液晶板制造商亦开始着手出售部分在东京的办公室,因为该公司今年的亏损可能比预想更大.

夏普股价周三最大跌幅达15%,触及约37年低点,因市场担心该公司今年的亏损可能比最新预测的1,000亿日圆还要大.(完)