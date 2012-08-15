《美国上市公司业绩公布日程表》--8月16日-8月23日

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
汤森路透8月15日电---以下为标准普尔500企业中将于8月16日-8月23日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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8/16 Q2 2012 Dollar Tree Stores (DLTR.O) 0.47 24 0.39
8/16 BMO Q2 2012 Gamestop Corp. (GME) 0.14 18 0.22
8/16 AMC Q2 2012 Gap Inc. (GPS) 0.48 25 0.35
8/16 BMO Q4 2012 Perrigo Company PRGO.O 1.26 14 1.02
8/16 BMO Q2 2012 Ross Stores, Inc. (ROST.O) 0.81 25 0.64
8/16 BMO Q2 2012 Sears Holdings Corp (SHLD.O) -0.86 3 -1.27
8/16 BMO Q2 2013 沃尔玛(Wal-Mart) (WMT) 1.17 26 1.09
8/17 BMO Q1 2013 The J. M. Smucker Company (SJM) 0.99 14 1.12
8/20 Q2 2012 Lowes Companies Inc (LOW) 0.70 24 0.68
8/20 AMC Q2 2013 Urban Outfitters, Inc. (URBN.O) 0.33 30 0.35
8/21 AMC Q3 2012 Analog Devices, Inc. (ADI.O) 0.56 24 0.71
8/21 BMO Q2 2013 百思买(Best Buy) (BBY) 0.31 22 0.47
8/21 AMC Q2 2013 戴尔(Dell Inc.) DELL.O 0.46 28 0.54
8/21 AMC Q4 2012 Intuit (INTU.O) 0.06 20 0.02
8/21 BMO Q1 2013 Medtronic Inc. (MDT) 0.85 22 0.79
8/22 Q3 2012 惠普(Hewlett Packard) (HPQ) 0.98 26 1.10
8/23 AMC Q2 2013 欧特克(Autodesk) (ADSK.O) 0.49 18 0.44
8/23 AMC Q2 2013 salesforce.com (CRM) 0.39 38 0.30
8/23 BMO Q3 2012 荷美尔(Hormel Foods) (HRL) 0.41 10 0.36
8/23 BMO Q1 2013 Patterson Companies Inc (PDCO.O) 0.49 14 0.42
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 吴云凌;审校 张若琪
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