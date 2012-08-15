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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 07:56 BJT

《中国报摘》--金融时报8月16日

* 头版头条:

--中国国务院总理温家宝称,经济趋稳的基础还不牢固,经济困难可能还会持续一段时间.但中国有条件、有能力,也一定能够实现今年经济社会发展的目标.

* 其他:

--中国第一家专注于服务科技创新产业的合资银行--浦发矽谷银行周三在上海成立,由上海浦东发展银行股份有限公司(600000.SS)与美国矽谷银行有限公司合资建立,双方各持有50%的股份.

--财政部和证监会通知称,明确今年中国主板上市公司将分类分批实施企业内部控制规范体系.

--中小房地产企业似乎正在饱受煎熬,煎熬状况的出现也再次引发退市话题,对此有专家表示,在房地产市场行情未发生整体变化情况下,个别中小房企的"淡出"应属于个案,退市判断也为时尚早.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李文科; 审校 林高丽

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