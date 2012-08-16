《中国报摘》--中国证券报8月16日

* 头版头条:

--上海证券交易所发布《上市公司现金分红指引(征求意见稿)》要求,上市公司应合理制定现金分红政策和相应决策程序,引导投资者形成稳定回报预期和长期投资理念;分红比例不低于50%的上市公司可获再融资、并购重组等"绿色通道"待遇.

* 其他:

--国泰君安证券相关负责人表示,转融通业务将率先推出转融资,提供7天、14天、28天三个品种,预计初期资金规模将达300亿元人民币左右.

--美国财政部公布数据显示,6月中国小幅增持3亿美元美国国债,持有规模增至1.1643万亿美元,仍是美国国债的全球最大单一持有国;修正后数据显示,5月中国减持4亿美元美国国债.

--广州证券和香港恒生证券合资成立的广州广证恒生证券投资咨询公司周三开业,这是内地第一家合资的证券投资咨询公司.

--深发展与平安银行(000001.SZ)合并更名后首份半年报亮相,上半年平安银行净利润同比增长43%至67.61亿元;此外公司拟将去年宣布的向中国平安(601318.SS)定向增发决议有效期延长12个月,定增价格维持16.81元/股不变.

--京东方(000725.SZ)(200725.SZ)公告称,公司将与合肥市政府和巢湖城投公司,在合肥市投建一条薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)8.5代全工序生产线,该项目投资总额285亿元,预计2014年一季度正式投产.(完)

--整理 边竞; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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