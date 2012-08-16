〔中国能源〕中国并网风电已达5,258万千瓦成全球第一风电大国

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月17日
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透北京8月16日电---中国风电并网装机容量已达全球第一.新华社周三报导称,截至目前中国并网风电达到5,258万千瓦,超过美国成为世界第一风电大国.
新华社引述国家电网公司促进风电等新能源发展新闻发布会并称,该公司调度范围并网风电达到5,026万千瓦,六年年均增速87%;2011年风电发电量706亿千瓦时,年均增速96%.
中国早在2010年即以4,183万千瓦总装机容量成为风电装机总量全球第一,但国内风电资源多集中于地广人稀的"三北"(东北,华北和西北)地区而远离负荷中心,加之此前电网建设速度难以跟上风电发展,令风电大规模并网消纳成为最大瓶颈.
按照国家风电发展规划,2015年风电规模将达到1亿千瓦、2020年达到2亿千瓦,80%以上集中在"三北"地区.(完)
--发稿 李然; 审校 黄凯
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20