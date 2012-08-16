〔中国能源〕中国并网风电已达5,258万千瓦成全球第一风电大国

路透北京8月16日电---中国风电并网装机容量已达全球第一.新华社周三报导称,截至目前中国并网风电达到5,258万千瓦,超过美国成为世界第一风电大国.

中国早在2010年即以4,183万千瓦总装机容量成为风电装机总量全球第一,但国内风电资源多集中于地广人稀的"三北"(东北,华北和西北)地区而远离负荷中心,加之此前电网建设速度难以跟上风电发展,令风电大规模并网消纳成为最大瓶颈.