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货币新闻 | 2012年 8月 16日 星期四 08:24 BJT

〔东京汇市〕美元/日圆因停损买盘而触及一个月高点

路透东京8月16日电---美元/日圆JPY=触及一个月高位,因短线交易商触发在上交易日高位79.055日圆上方的停损买单,提振美元来到7月中旬以来最高水准79.074.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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