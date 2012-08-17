〔路透专访〕中国今年出口增幅有望达10%,稳外贸重在政策落实--专家

* 外贸仍有很多积极因素,今年出口增长10%有望

* 稳外贸政策无须加力,关键落实已出台举措

* 基数和汇率变动有利于8月以后出口增长率

作者 沈燕/乔艳红

路透北京8月17日电---7月中国外贸数据意外疲软是否标志着外贸趋势恶化?国务院发展研究中心对外经济研究部部长隆国强认为没那么悲观.他指出,欧债危机影响的确超出预期,但7月份有不少行业出口增幅相当不错.

隆国强在接受路透专访时表示,中国外贸仍有很多积极因素,随着前期稳定外贸政策的发酵,人民币汇率的相对稳定,以及去年8月以后基数逐渐降低,预计全年出口有望实现增长10%的目标,出口对GDP增长率的贡献也将由负转正.

"中国不需要再出台新的刺激经济和稳定外贸的政策,只要落实已经出台的政策就够了,要把短期扶持出口和长期产业转型升级结合起来."隆国强称,"经济增速回落到7.8%左右对中国不是多么可怕的事."

中国今年3月和4月进、出口同比增速均为个位数,但5至6月返回两位数,一度令市场对外贸前景乐观.但7月出口同比增长1.0%,创六个月来最低,且远逊于市场预期的8.6%,再度点燃投资者疑虑.

中国商务部发言人沈丹阳周四表示,7月份出现外贸增速特别是出口增速的急剧回落,主要原因是当月中国对欧盟的出口大幅度下降所导致.预计下半年中国外贸形势将更加严峻,实现全年的工作目标面临的压力将更大.[ID:nSB1728760]

隆国强认为,在外需低迷之际,期望很高的增长率也不现实.7月贸易数据这要客观看待,增幅低有高基数因素.去年7月中国出口额高达1,751.3亿美元,为年内单月最高.

从分项来看,出口行业有喜有忧,不能一概论之.根据中国海关发布贸易数据,今年1-7月,灯具及照明装置和零件出口增长58.3%,塑料制品和集成电路增幅分别为36%和25.7%,相反,一些传统的纺织,家电等出口都大减.

他分析指出,中国多年依靠低成本,牺牲资源环境的代价,依靠劳动密集型产品出口支撑的比较优势已经明显改变,出口部门的工资上涨超过劳动生产率的上涨,尤其是在低端产业链上,同时原材料土地成本上升,融资成本高,外需疲弱导致订单减少等因素令出口企业压力加大是不争的事实.

此外,人民币汇率因素也对出口造成很大影响.去年8月以来,大量资金从新兴经济体撤出,中国的许多竞争对手都出现货币贬值,中国汇率却在升值,也削弱了中国出口商品的竞争力.

根据国际清算银行(BIS)数据,7月人民币实际有效汇率连续第二个月回落,至108.52.而今年1月曾创下1994年该数据公布来新高的109.4,较去年8月升值8.1%.

**支持出口的积极因素**

中国今年确定的外贸目标是进出口贸易保持10%的增幅.据海关统计,1-7月进出口总值比去年同期增长7.1%.其中,出口增长7.8%;进口增长6.4%;贸易顺差941.1亿美元.

隆国强认为,未来支持中国出口的积极因素包括:政府已经出台的退税、贸易便利化及融资等积极政策效力将逐渐显现,对保出口的作用不可低估;其次人民币汇率相对稳定,目前出现贬值预期,有助于收窄中国和等竞争对手的差距;同时内需不旺,产能过剩也将迫使部分企业转向外销.

此外受基数因素影响,预计8月以后有利于中国出口增长率的提高.因去年7月以后出口额往下调,8月后更是一路下滑.

"越是在这种时候越会发现好的企业很好,而本来就没有多少优势的企业就会越差,更需要通过市场的力量来加快优胜劣汰."隆国强称,从中长期看也是中国面临比较优势转换的过程,也是企业结构调整的好时机.

面对眼下对中国经济增速放缓,政策是否该加力的分歧.多年从事外贸研究的隆国强就认为,在全球经都不景气的大环境下,中国能保持7%以上的增幅已经相当不错了,不必刻意去通过政策的刺激追求经济高增长.(完)