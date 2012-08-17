〔路透专访〕中国今年出口增幅有望达10%,稳外贸重在政策落实--专家

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
* 外贸仍有很多积极因素,今年出口增长10%有望
* 稳外贸政策无须加力,关键落实已出台举措
* 基数和汇率变动有利于8月以后出口增长率
作者 沈燕/乔艳红
路透北京8月17日电---7月中国外贸数据意外疲软是否标志着外贸趋势恶化?国务院发展研究中心对外经济研究部部长隆国强认为没那么悲观.他指出,欧债危机影响的确超出预期,但7月份有不少行业出口增幅相当不错.
隆国强在接受路透专访时表示,中国外贸仍有很多积极因素,随着前期稳定外贸政策的发酵,人民币汇率的相对稳定,以及去年8月以后基数逐渐降低,预计全年出口有望实现增长10%的目标,出口对GDP增长率的贡献也将由负转正.
"中国不需要再出台新的刺激经济和稳定外贸的政策,只要落实已经出台的政策就够了,要把短期扶持出口和长期产业转型升级结合起来."隆国强称,"经济增速回落到7.8%左右对中国不是多么可怕的事."
中国今年3月和4月进、出口同比增速均为个位数,但5至6月返回两位数,一度令市场对外贸前景乐观.但7月出口同比增长1.0%,创六个月来最低,且远逊于市场预期的8.6%,再度点燃投资者疑虑.
中国商务部发言人沈丹阳周四表示,7月份出现外贸增速特别是出口增速的急剧回落,主要原因是当月中国对欧盟的出口大幅度下降所导致.预计下半年中国外贸形势将更加严峻,实现全年的工作目标面临的压力将更大.[ID:nSB1728760]
隆国强认为,在外需低迷之际,期望很高的增长率也不现实.7月贸易数据这要客观看待,增幅低有高基数因素.去年7月中国出口额高达1,751.3亿美元,为年内单月最高.
从分项来看,出口行业有喜有忧,不能一概论之.根据中国海关发布贸易数据,今年1-7月,灯具及照明装置和零件出口增长58.3%,塑料制品和集成电路增幅分别为36%和25.7%,相反,一些传统的纺织,家电等出口都大减.
他分析指出,中国多年依靠低成本,牺牲资源环境的代价,依靠劳动密集型产品出口支撑的比较优势已经明显改变,出口部门的工资上涨超过劳动生产率的上涨,尤其是在低端产业链上,同时原材料土地成本上升,融资成本高,外需疲弱导致订单减少等因素令出口企业压力加大是不争的事实.
此外,人民币汇率因素也对出口造成很大影响.去年8月以来,大量资金从新兴经济体撤出,中国的许多竞争对手都出现货币贬值,中国汇率却在升值,也削弱了中国出口商品的竞争力.
根据国际清算银行(BIS)数据,7月人民币实际有效汇率连续第二个月回落,至108.52.而今年1月曾创下1994年该数据公布来新高的109.4,较去年8月升值8.1%.
**支持出口的积极因素**
中国今年确定的外贸目标是进出口贸易保持10%的增幅.据海关统计,1-7月进出口总值比去年同期增长7.1%.其中,出口增长7.8%;进口增长6.4%;贸易顺差941.1亿美元.
隆国强认为,未来支持中国出口的积极因素包括:政府已经出台的退税、贸易便利化及融资等积极政策效力将逐渐显现,对保出口的作用不可低估;其次人民币汇率相对稳定,目前出现贬值预期,有助于收窄中国和等竞争对手的差距;同时内需不旺,产能过剩也将迫使部分企业转向外销.
此外受基数因素影响,预计8月以后有利于中国出口增长率的提高.因去年7月以后出口额往下调,8月后更是一路下滑.
"越是在这种时候越会发现好的企业很好,而本来就没有多少优势的企业就会越差,更需要通过市场的力量来加快优胜劣汰."隆国强称,从中长期看也是中国面临比较优势转换的过程,也是企业结构调整的好时机.
面对眼下对中国经济增速放缓,政策是否该加力的分歧.多年从事外贸研究的隆国强就认为,在全球经都不景气的大环境下,中国能保持7%以上的增幅已经相当不错了,不必刻意去通过政策的刺激追求经济高增长.(完)
--审校 黄凯
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