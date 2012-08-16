〔韩国股市〕开盘近持平,熊津控股上涨

路透首尔8月16日电---韩国股市周四开盘几近持平,投资者等待全球央行可能采取政策行动的进一步细节.

熊津控股(Woongjin Holdings)(016880.KS)股价劲扬2.3%,此前该公司宣布将其持有的净水器厂商Woongjin Coway (021240.KS)股份出售给私募股权投资基金MBK Partners,作价9.65亿美元.

0001GMT时,综合股价指数.KS11微跌0.03%,至1,956.35点.(完)

--编译 白云;审校 张涛

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