〔金砖国家〕8月15日股汇市收盘纵览

路透8月16日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月15日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.31%,报974.23点.

中国股市:沪综指周三收挫1.1%.银监会公布银行业不良贷款余额连续第三个季度上升,令银行股板块抛压涌现并加剧市场恐慌情绪;而中集集团B股转H股方案亦未被市场接受,个股抛压再现.沪综指.SSEC收报2,118.945点,跌23.581点或1.1%.今日上海A股成交额缩至458亿元人民币,上日为595亿元.[.SSCN]

香港股市:录得逾三周来最大跌幅,受到中国人寿下挫3.4%的拖累,此前这家内地最大的保险商公布7月保费收入下滑超预期.恒生指数.HSI收低1.2%,至20,052.3点,恒生国企指数.HSCE收跌1.4%,至9,779.1点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三略收低.虽然中间价再下探至逾八个月低点,但短期稳定预期支撑市场成交仍显稳定,继续维持整理态势,全日不足50个基点的波动区间亦处近来较窄水平.

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水不断加大,今日最新成交在升水1,210点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4835元.[CNY/CN][ID:nSB1727136]

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印度市场因假期休市

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,427.670点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS跌1.14%至771.59点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.27%至31.9195;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升0.23%,报39.15.

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巴西股市:小幅收涨,Banco de Brasil的涨势提振大盘,因该公司称其参股的银行坏账减少.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高0.18%,至58,189.28点,中断两日连跌.不过,石油公司OGX(OGXP3.SA)和钢铁企业CSN的疲弱财报,限制了涨幅.[ID:nL2E8JFEU3]

巴西汇市:拉美货币周三多数收涨,因美国经济数据令人喜忧参半,基本上未改变经济前景或多国央行进一步推出货币刺激政策的预期.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=升0.24%,至2.0210.[ID:nL2E8JFA7M]

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南非股市:由上日创下的纪录高位小幅收低,因工人骚乱担忧打击Lonmin(LONJ.J)等铂金(白金)生产商类股,而且围绕全球经济增长的持续担忧使投资者对近期涨幅进行获利了结.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低0.03%,至31,332.42点.综合指数.JALSH跌0.06%至35,543.93点.[.J][ID:nL6E8JF8ZY]

南非汇市:南非兰特兑美元回吐部分涨幅,反映出美元全线上涨的势头,因市场对美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步推出刺激政策的希望降温,而该政策料将打击美元.截至1636GMT,兰特兑美元ZAR=D3报8.2250,较周二收盘价跌0.33.[ZAR/][ID:nL6E8JFARA](完)