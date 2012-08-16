《全球重要经济事件一览表》--8月16日-8月23日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月16日(四)

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)参与2012年Deeper Insights Series Forum的小组讨论(0545).

奥地利萨尔斯堡--德国央行委员会成员Andreas Dombret将在主题为"金融监管:弥合全球差异"的萨尔斯堡全球研讨会上讲话.

北达科他州威利斯顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在威利斯顿商会举行的一次活动上就"联储概述及理事会职责"发表演讲(0000).

8月17日(五)

暂无重要经济事件.

8月20日(一)

暂无重要经济事件.

8月21日(二)

悉尼--澳洲央行发表8月7日货币政策会议纪录.

苏黎世--瑞士央行发布2012年8月统计月报和银行业统计月报(0700).

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)向挪威外交代表发表演讲(1300).

安大略省金斯顿--加拿大央行副总裁Agathe Cote在加拿大商业经济协会(Canadian Association for Business Economics)发表演讲(1645).

亚特兰大--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在拉丁美洲商会和世界事务委员会(World Affairs Council)发表演讲,题为"美国经济前景及对拉丁美洲的影响".

8月22日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布7月31日至8月1日会议纪录(1800).

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定.

瑞士日内瓦--俄罗斯成为世界贸易组织(WTO)的第156个成员.

华盛顿--美国证券交易委员会(SEC)投票表决一个重要的创业企业扶助法(JOBS)规则,该法规取消了对私募证券发行进行一般性劝诱(General Solicitation)的禁令.

多伦多--加拿大央行总裁卡尼在加拿大汽车工人工会(Canadian Auto Workers)举办的一个活动上发表演讲(1445).

8月23日(四)

暂无重要经济事件.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 徐文焰

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