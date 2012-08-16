〔中国个股〕平安银行上半年净利同比增43%,延长向中国平安定增有效期

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
路透北京8月16日电---"平深恋"修成正果后,中国平安银行(000001.SZ)首份半年报亮相.上半年平安银行净利润同比增长43%达67.61亿元人民币.
同时,公司拟将深发展去年8月宣布的向中国平安(601318.SS)(2318.HK)定向增发决议有效期延长12个月,定增价格维持16.81元/股不变.
平安银行周三晚发布公告称,因平安银行非公开发行事项尚需监管机构核准,为保持平安银行本次非公开发行工作的延续性和有效性,拟将非公开发行股票决议有效期延长12个月,其他相关内容不变.
中国平安去年8月宣布以不超200亿元,认购深发展非公开发行的不少于8.92亿股但不超过11.9亿股的股票,认购价格为每股16.81元.去年9月,该交易议案获股东大会批准,根据当时的公告,相关决议自股东大会批准之日起12个月内有效.
对于此次定向增发有效期延长的原因,中国证券报周四报导引述一位接近于监管层的知情人士透露称,监管审批迟缓可能是定向增发未能在有效期内完成延期的原因之一.
虽然有效期延长,但认购价格未发生改变,报导引述券商分析师指出,中国平安对银行业务发展期望较高,希望通过不调整价格,简化流程尽快完成定增,以增厚银行资本金,加速其发展.
数据显示,截至上半年末,平安银行资本充足率和核心资本充足率分别为11.4%和8.44%.有分析师表示,本次定向增发将募集资金150亿元至200亿元,资本金补充到位后,平安银行的核心资本充足率和资本充足率分别超过10%和13%,足以支持平安银行未来三年的快速发展.
平安银行上半年报并显示,今年1-6月,公司实现营业收入196.26亿元人民币,同比增长61.70%;基本每股收益1.32元,同比下降2.94%.截止6月30日,公司不良贷款率0.73%,较去年底0.53%的水平有所上升.
平安银行周三收报15.10元,定增价格高于周三收盘价约11%.(完)
更多详情,请点选深交所网站(disclosure.szse.cn/m/drgg.htm)
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20
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