《中国报摘》--其他报纸重要消息8月16日

**上海证券报**

--金马集团000602.SZ公告称,国家电网与神华集团已正式签订股权转让协议,神华集团将受让国家电网持有的国网能源100%股权,而国网能源为金马集团的控股股东.

--中国人民银行调查统计司徐诺金撰文称,如果对当前的投资的过快下降不加以高度重视,经济进一步下滑的趋势就难以扭转.

**人民日报**

--2012亚太金融高峰论坛、贵州首届金融博览会日前在贵阳国际会议展览中心召开,会展期间,贵州省19家金融机构分别与企业签署了115个项目,签约金额共计约1,065亿元人民币.

--药品安全"黑名单"制度10月起实施.对于因严重违反药品、医疗器械管理法律、法规、规章受到行政处罚的生产经营者及其责任人员的有关信息,将通过各地药监局政务网站公布,并实施重点监管.

**第一财经日报**

--多位监管人士透露,证监会将遵循市场化、分散决策的思路,支持B股上市公司逐一解决历史遗留问题,除中集集团(000039.SZ)200039.SZ的B股转H股方案等,其他可供选择的路径还包括B股转A股、回购注销B股、私有化退市以及兼并收购等.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞/李文科; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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