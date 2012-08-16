《中国报摘》--其他报纸重要消息8月16日

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
**上海证券报**
--金马集团000602.SZ公告称,国家电网与神华集团已正式签订股权转让协议,神华集团将受让国家电网持有的国网能源100%股权,而国网能源为金马集团的控股股东.
--中国人民银行调查统计司徐诺金撰文称,如果对当前的投资的过快下降不加以高度重视,经济进一步下滑的趋势就难以扭转.
**人民日报**
--2012亚太金融高峰论坛、贵州首届金融博览会日前在贵阳国际会议展览中心召开,会展期间,贵州省19家金融机构分别与企业签署了115个项目,签约金额共计约1,065亿元人民币.
--药品安全"黑名单"制度10月起实施.对于因严重违反药品、医疗器械管理法律、法规、规章受到行政处罚的生产经营者及其责任人员的有关信息,将通过各地药监局政务网站公布,并实施重点监管.
**第一财经日报**
--多位监管人士透露,证监会将遵循市场化、分散决策的思路,支持B股上市公司逐一解决历史遗留问题,除中集集团(000039.SZ)200039.SZ的B股转H股方案等,其他可供选择的路径还包括B股转A股、回购注销B股、私有化退市以及兼并收购等.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 边竞/李文科; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。