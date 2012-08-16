〔中国个股〕京东方拟在合肥建8.5代TFT-LCD生产线,投资总额285亿元

路透上海8月16日电---中国最大液晶面板生产商--京东方(000725.SZ)(200725.SZ)周四公告称,拟在合肥市建设一条薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)8.5代生产线,项目投资总额285亿元人民币.

刊登在深圳证券交易所的公告称,上述项目京东方将与合肥市政府和巢湖城市建设投资有限公司共同投资建设,生产线预计将于2014年一季度正式投产.

该项目公司注册资本170亿元,其中100亿元资本金由合肥市政府和巢湖城投公司指定的投资平台筹集,其余70亿元首先由京东方通过资本市场或其他方式自筹解决,若上述方式未能实现,最终由合肥市政府和巢湖城投公司负责落实解决.

而项目总投资285亿元与项目资本金170亿元的差额部分,由甲乙双方共同负责落实银团向项目公司提供贷款解决.

京东方A股周三收报1.75元,近一个月累计下滑4.89%.(完)

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