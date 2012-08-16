〔中国个股〕京东方拟在合肥建8.5代TFT-LCD生产线,投资总额285亿元

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
路透上海8月16日电---中国最大液晶面板生产商--京东方(000725.SZ)(200725.SZ)周四公告称,拟在合肥市建设一条薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)8.5代生产线,项目投资总额285亿元人民币.
刊登在深圳证券交易所的公告称,上述项目京东方将与合肥市政府和巢湖城市建设投资有限公司共同投资建设,生产线预计将于2014年一季度正式投产.
该项目公司注册资本170亿元,其中100亿元资本金由合肥市政府和巢湖城投公司指定的投资平台筹集,其余70亿元首先由京东方通过资本市场或其他方式自筹解决,若上述方式未能实现,最终由合肥市政府和巢湖城投公司负责落实解决.
而项目总投资285亿元与项目资本金170亿元的差额部分,由甲乙双方共同负责落实银团向项目公司提供贷款解决.
京东方A股周三收报1.75元,近一个月累计下滑4.89%.(完)
参看详情,可点选深圳证券交易所网站(here)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。