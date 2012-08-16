《全球主要国家债券发行预告》--8月16日-8月23日

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
路透8月16日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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8/16 西班牙 取消发债
8/16 英国 15亿英镑 票息4.5%,2034年到期公债
8/16 0120 日本 三个月期贴现国库券
8/17 英国 国库券
8/20 1530 美国 13周和26周期国库券
8/21 西班牙 12个月和18个月期国库券
8/21 英国 票息0.125%,2029年到期的通胀保值公债
8/21 0130 日本 五年期公债
8/21 1530 美国 四周期和52周期国库券
8/22 0600 德国 50亿欧元 2014年9月12日到期的两年期联邦债券
8/23 英国 37.5亿英镑 票息5.0%,2018年3月7日到期公债
8/23 0120 日本 三个月期贴现国库券
8/23 0130 日本 20年期公债
8/23 1700 美国 五年期通胀保值债券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 吴云凌;审校 徐文焰
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。