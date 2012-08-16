〔中国货币市场〕七天及14天回购利率涨势不改,放量逆回购效用仍有限

路透上海8月16日电---中国银行间市场七天及14天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四早盘涨势不改,隔夜品种则维持窄幅震荡.央行公开市场逆回购放量操作,如甘霖一般滋润市场,稳定投资者情绪.但面对偏大的资金缺口,逆回购弥合能力仍有限.

分析人士表示,基础货币投放规模的下降,明显弱化流动性积淀能力.在目前紧平衡状态下,一旦需求集中涌现,特别是大型银行不出钱,甚至于借钱时,极易对资金面带来严重的冲击.

"(四大行)最近还是比较缺钱.(资金)紧张就是因为他们在借,平时都是出钱大户."北京一银行交易员指出.

从目前情况看,相比调降存款准备金率,央行更偏好通过逆回购调控流动性.上述交易员指出,央行迟迟不动用政策,是想更为直接地把控流动性状况及市场情绪;同时,逆回购在利率指导方面也比降准更具优势.

二级市场14天期回购利率明显高于央行"供给价格"3.60%.交易员认为,公开市场招标主要参考前一个交易日同期限资金利率.同时,央行200亿元人民币逆回购供给量依然有限,较难满足市场需求.

央行公开市场今日共进行900亿元逆回购操作,其中七天期700亿元,中标利率继续持稳于3.35%;而14天期逆回购时隔六周后重现,操作量200亿元,中标利率3.60%,较前次操作下降40个基点.本周公开市场累计则净投放750亿元,高于上周440亿元的净投放量.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:06 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0864 3.1396 -5.32 861.49

七天CN7DRP=CFXS 3.5349 3.4294 10.55 120.43

14天CN14DRP=CFXS 4.0996 3.6457 45.39 93.48

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0873 3.1261 -3.88 258.40

七天CHICNY7D=CFXS 3.5680 3.4266 14.14 6.50

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