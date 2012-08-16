〔中国外汇〕6月净增持美国国债3亿美元,净减持"两房"等机构债

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
路透北京8月16日电---美国财政部最新公布的数据显示,截止6月末,中国持有的美国国债达11,643亿美元,环比增持3亿美元.但当月却净减持了以两房为主的美国机构债、长期国债以及美国上市公司的股票.
数据并显示,6月中国共计净减持长期证券125.29亿美元.分项来看,净减持长期国债7.36亿美元,净减持以两房(房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB)为主的债券118.88亿美元,净增持公司债4.64亿美元,净减持公司股票3.69亿美元.
中国仍为美国第一大债权国.而修正后的数据显示,中国5月则净减持美国国债4亿美元.
中国已是全球外汇储备最高的国家,目前的外汇储备已高达3.24万亿美元,如何实现中国外汇储备的保值、增值一直是外汇管理部门的难题之一.除大量投资美国国债以外,中国近几年并开始投资日本、欧洲等其他国家的国债,并与不同的机构合作,扩大投资渠道.
由于中国外汇投资的各类组合、机构分布在香港、新加坡、欧洲、伦敦等地,美国财政部每月公布的中国投资美国国债的规模并不十分准确.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20
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