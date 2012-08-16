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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 09:08 BJT

〔芝加哥期市〕美国大豆期货延续涨势,小麦和玉米期货持稳

路透悉尼8月16日电---美国大豆期货周四小幅走高,延续上日涨势.上日大豆升逾2%,因国内加工商和出口有需求.

芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆期约SX2上升0.15%至每蒲式耳16.37美元,周三收高2.28%.该合约在7月23日触及历史高位16.91-1/2美元.

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