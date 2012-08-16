《中国债券市场每日交易备忘》--8月16日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国中船重工集团100亿元人民币五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),建设银行和中金公司主承 中国中冶( 1618.HK )( 601618.SS )30亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行和建行主承 宝钢工程技术集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),建设银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 国家电网100亿元三年期中票1282287,票面利率4.15% 宁夏建材( 600449.SS )9亿元五年期中票1282288,票面利率5.61% 上海电气集团30亿元一年期短融041252031,票面利率3.87% 安徽水利( 600502.SS )1亿元一年期短融041260046,票面利率6.20% ============================================================================== 三、缴款: 福建龙岩城建投8亿元七年期固息债1280233,票面利率7.45% 中国铝业公司50亿元一个月期超短期融资券 中科英华( 600110.SS )1.4亿元一年期短期融资券 中国建材( 3323.HK )40亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 厦门钨业股份有限公司5亿元一年期短融1181359到期兑付,票面利率5.90% 亨通集团5亿元一年期短融1181360到期兑付,票面利率7.00% 财政部280亿元20年期固息国债070013付息,票面利率4.52% 财政部280亿元30年期固息国债100026付息,票面利率3.96% 财政部80亿元三年期储蓄国债101706付息,票面利率3.73% 中国石油天然气集团100亿元10年期固息债1080091付息,票面利率3.95% 中石油集团100亿元15年期固息债1080092付息,票面利率4.16% 中国葛洲坝集团4亿元七年期浮息中票(一年定存基准)1082134付息,基本利差1.75% 国电英力特能源化工10亿元五年期中票1082135付息,票面利率3.88% 北京能源投资公司12亿元五年期固息债1180133付息,票面利率5.85% 北京能源投资公司8亿元七年期固息债1180134付息,票面利率6.10% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --国务院总理温家宝周三称,中国经济下行压力仍然较大,经济困难可能还会持续一段时间, 不过中国有条件有能力实现经济目标.[ID:nSB1727378] --中国人民银行调查统计司徐诺金撰文称,如果对当前的投资的过快下降不加以高度重视, 经济进一步下滑的趋势就难以扭转. --美国财政部最新公布的数据显示,截止6月末,中国持有的美国国债达11,643亿美元,环比 增持3亿美元.但当月却净减持了以两房为主的美国机构债、长期国债以及美国上市公司的股 票.[ID:nSB1728298] --国家统计局8/18公布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/27公布1-7月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 康熙泽/冉莹; 审校 丁淑琴/曹巍浩