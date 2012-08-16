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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 09:04 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月16日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
  
  中国中船重工集团100亿元人民币五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),建设银行和中金公司主承
  中国中冶(1618.HK)(601618.SS)30亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行和建行主承   
  宝钢工程技术集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),建设银行主承
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  二、新债上市:

  国家电网100亿元三年期中票1282287,票面利率4.15%
  宁夏建材(600449.SS)9亿元五年期中票1282288,票面利率5.61%
  上海电气集团30亿元一年期短融041252031,票面利率3.87%
  安徽水利(600502.SS)1亿元一年期短融041260046,票面利率6.20%
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  三、缴款: 

  福建龙岩城建投8亿元七年期固息债1280233,票面利率7.45%
  中国铝业公司50亿元一个月期超短期融资券
  中科英华(600110.SS)1.4亿元一年期短期融资券
  中国建材(3323.HK)40亿元五年期中票
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  四、还本付息:

  厦门钨业股份有限公司5亿元一年期短融1181359到期兑付,票面利率5.90%
  亨通集团5亿元一年期短融1181360到期兑付,票面利率7.00%
  财政部280亿元20年期固息国债070013付息,票面利率4.52%
  财政部280亿元30年期固息国债100026付息,票面利率3.96%
  财政部80亿元三年期储蓄国债101706付息,票面利率3.73%
  中国石油天然气集团100亿元10年期固息债1080091付息,票面利率3.95%
  中石油集团100亿元15年期固息债1080092付息,票面利率4.16%
  中国葛洲坝集团4亿元七年期浮息中票(一年定存基准)1082134付息,基本利差1.75%
  国电英力特能源化工10亿元五年期中票1082135付息,票面利率3.88%
  北京能源投资公司12亿元五年期固息债1180133付息,票面利率5.85%
  北京能源投资公司8亿元七年期固息债1180134付息,票面利率6.10%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --国务院总理温家宝周三称,中国经济下行压力仍然较大,经济困难可能还会持续一段时间,
不过中国有条件有能力实现经济目标.[ID:nSB1727378]  
  --中国人民银行调查统计司徐诺金撰文称,如果对当前的投资的过快下降不加以高度重视,
经济进一步下滑的趋势就难以扭转.
  --美国财政部最新公布的数据显示,截止6月末,中国持有的美国国债达11,643亿美元,环比
增持3亿美元.但当月却净减持了以两房为主的美国机构债、长期国债以及美国上市公司的股
票.[ID:nSB1728298] 

  --国家统计局8/18公布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告
              8/27公布1-7月规模以上工业企业利润     
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 康熙泽/冉莹; 审校 丁淑琴/曹巍浩

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