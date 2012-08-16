〔美国经济〕明尼亚波利斯联储总裁称下调超额准备金利率对经济影响很小

路透北达科他州8月15日电---美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔称,下调银行超额准备金利率对刺激放贷的作用很小,因利率本已在极低水平.

目前美联储制定的超额准备金利率为0.25%.决策者此前暗示,进一步下调该利率或能促使银行贷出更多这部分资金.

"还有一些进一步下调(这个利率)的空间,可以用来刺激银行放贷,但空间并不太大,"柯薛拉柯塔在出席北达科他州Minot的一场区域联储会议时表示.

此类调降对经济的影响"甚微",他说.(完)