《全球主要央行动态》--8月16日

以下所列为上周四下午至本周四上午(8月9日-8月16日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

费城联邦储备银行周五公布的一项调查结果显示,分析师下调美国经济成长预估,因失业率料在今年余下时间居高不下.费城联储访查的48位专业预估人士所作的第三季调查显示,分析师预计第三季经济增长年率为1.6%,对今年全年的预估也被调降,分析师预计今年全年美国经济成长年率为2.2%,低于之前预估的2.3%.就业市场料正在恶化,今年失业率均值预计为8.2%,2013年料降至7.9%.[ID:nSB1721056]

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔称,下调银行超额准备金利率对刺激放贷的作用很小,因利率本已在极低水平.目前美联储制定的超额准备金利率为0.25%.他说,"还有一些进一步下调(这个利率)的空间,可以用来刺激银行放贷,但空间并不太大."[ID:nSB1728342]

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周三重申,更多的货币宽松政策也将无助于提振就业,甚至可能会损及美国经济,因这可能使市场不确定性加剧.对通胀持强硬立场的费希尔仍坚定反对扩大政策宽松,他重申,国会议员应该提供更多财政上的明确性,让美国企业能够更有确定感,他称企业需要这样的确定感来做出支出和聘雇的决策.[ID:nST0539851]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周未买入债券,因其在实施计划推出一个更为透明的新方案来购买主权债.该方案将与欧洲援助基金干预和政治行动绑定.自德拉吉一周前表示欧央行"将采取一切行动"拯救欧元以来,一直未立即出台措施,部分投资者深感失望.有迹象显示,欧央行之所以迟迟按兵不动,是因为管理委员会内部无法取得共识."我们都认可必须为干预设定特殊条件.但至于这些条件是什么,欧洲央行委员们意见不一,"报纸De Tijd援引比利时央行总裁柯恩的话称. [ID:nSB1724030]

欧洲央行管理委员会委员柯恩(Luc Coene)在接受报纸专访时表示,欧洲央行在进一步协助高负债国家降低借款成本时,应明确设下严格的条件.欧洲央行总裁德拉吉此前表示,将尽一切所能保留欧元,但称将在严格的条件下进行干预.柯恩在周六上报的专访中强调,若要恢复2010年展开的买进公债计画,应该明确要求债务国政府担负整顿财政的义务.[ID:nST0538441]

欧洲央行管理委员会成员诺亚上周四表示,欧洲央行决心要压低债券市场上成员国过高的风险溢价,而且应该很快就作好行动准备."绝不要怀疑管委会的决心以及它职权范围内的行动能力,"他在Le Point杂志专访中表示."我们的操作规模将够大,足以对市场造成强力影响.我们应会很快准备好进行干预,首要针对短债市场,"他说.诺亚指出,欧洲央行的职责包括保护欧元区的统一团结.[ID:nSB1717698]

德国央行周二在第二季GDP数据公布后表示,该国经济有所放缓.此前公布的数据显示,德国4-6月当季GDP较前季增长0.3%."有迹象显示,下半年经济增速或有所下滑,"德国央行的一位发言人对路透表示,并称第二季的经济增速符合德国央行的预期,以及德国的潜在增长步伐.[ID:nSB1724974]

**英国**

英国央行周三发布8月1-2日会议的记录显示,部分政策委员本月曾有意扩大央行的货币刺激方案.之前英国央行刚在7月份将资产购买计划扩大500亿英镑.委员们希望有更多时间评估央行融资换贷款(FLS)计划的影响,因其对经济的帮助可能大过央行在8月时的预估.该计划始于8月1日,旨在提振银行放贷.MPC会议记录未显示存在任何有关降息的讨论[ID:nSB1726792]

英国央行副总裁宾恩在访谈中表示,英国7月通胀率意外上升,不太可能改变英国央行对物价增幅将继续放缓的预期."我认为该数据不太可能改变整体形势,那就是今年下半年直至明年通胀或将持续小幅下滑."宾恩对约克郡的TheBusinessDesk.com表示.[ID:nSB1726982]

英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森周一表示,MPC应拥有推出新的金融工具以对抗通胀的决策权."我的确认为MPC必须有权决定应使用何种工具,而不必受到央行董事有关'我们不想做...'或者'那是金融政策委员会的地盘'之类言论的制约."金融时报引用普森的话报导.[ID:nSB1721362]

报纸援引英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔的话称,该央行认为购买资产是比降息更有力道的刺激英国经济的方式.[ID:nSB1727060]

**日本**

日本央行上周四维持货币政策不变,但下调对出口和产出的评估,显示其担忧全球经济放缓对该国经济的冲击.该央行一如预期,一致通过维持指标利率在0-0.1%区间不变,且未进一步推出货币宽松措施.[ID:nSB1715452]

日本央行表示,将推迟支持成长型企业计划项下的美元融资,因预计伦敦银行间拆放款利率(Libor)会有变动.央行表示,这项原计划9月6日开始发放的美元贷款,利率水平原定相当于六个月期美元Libor.日本央行称,希望尽快启动这项贷款,但具体时间将取决于今年秋季Libor改革的进展如何.[ID:nSB1716982]

日本央行总裁白川方明称,日本央行购买海外债券就相当于外汇干预,这属于政府的管辖范畴.他指出,目前没有必要通过资产购买计划来废除购买日本公债的0.1%最低利率,日本长期公债收益率处于低位,部分反映出市场对于日本财政改革努力的信心.[ID:nSB1717192]

日本央行包括根据资产购买计划买入资产在内的公债持有量超过了自设上线,显示超宽松货币政策正将其推向为公共债务提供资金的边缘.央行周二公布数据显示,截至8月10日,央行所持公债余额为80.97万亿(兆)日圆(1.03万亿美元),超过流通中货币规模80.79万亿日圆.[ID:nSB1724058]

日本央行7月会议记录显示,少数委员称央行不应排除任何选择,并随时准备在欧债问题引发实质风险时采取行动.一名委员称必须对日圆上涨以及股票下跌损及日本经济的风险保持警惕.财务省代表则希望日本央行积极果断地采取行动实现1%的通胀目标.[ID:nSB1723718]

**韩国**

韩国央行维持利率不变后发布声明称,国内经济活动的增长动能似乎正在放缓,外部不确定性升温导致出口和内需都表现迟滞.委员会将继续致力于压低通胀预期,并在维持经济稳步增长的情况下,以稳定中长期消费者物价通胀于目标水平为目的实施货币政策.[ID:nSB1716300]随后韩国央行总裁金仲秀称利率决定获得一致同意.他并表态不担心通缩.[ID:nSB1716278]

**澳洲和新西兰**

澳洲央行上调2012年经济增长展望,部分归功于内需强劲和矿业繁荣.但央行警告称,澳元汇率居高不下对增长造成的拖累可能比以往更大.澳洲央行将今年全年经济增长预估,从之前的3%上调至强劲的3.5%,从发达国家中脱颖而出,并维持2013和2014年经济将增长3%左右的预估不变.澳洲央行日益担心澳元强势,称"可能持续偏高的澳元对经济的抑制作用或超以往."[ID:nSB1718590]

新西兰央行(RBNZ)总裁博拉尔德表示,新西兰和澳洲均躲过了全球金融危机最严重的冲击,但小型开放经济体正在承受其他国家央行宽松货币政策带来的代价."非常规政策会带来不寻常的副作用,"他称.他表示,该行正在观察大型经济体量化宽松政策的溢出效应,该政策对小型开放经济体的资本流动和汇率压力产生影响.[ID:nST0537585]

**中国**