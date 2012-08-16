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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 09:18 BJT

〔表格〕8月11日止当周外资连续第七周卖超日本股票

路透东京8月16日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,上周外资连续第七周卖超日本股票.

外资上周卖超681亿日圆(8.636亿美元)的日本股票,之前一周为卖超826亿日圆.

日本投资者继续买超1,701亿日圆外国债券,此前一周买超4,501亿日圆.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

8月5日-8月11日 -68.1 -141.0 +610.4

7月29日-8月4日 -82.6r +735.0 -322.7

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

8月5日-8月11日 -23.2 +170.1 -20.2

7月29日-8月4日 -46.4 +450.1 +19.4r

注:r为修正值.(完)

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--编译 徐文焰;审校 白云

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