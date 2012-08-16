〔表格〕8月11日止当周外资连续第七周卖超日本股票

金属期市：铜价小涨，受供应忧虑和美元走软提振
美国自由港麦克默伦铜金矿公司在印尼的大型铜矿已全部停工，工会称工人计划举行示威活动，反对政府上月采取的暂停铜精矿出口、以扶持国内产业的举措。
路透东京8月16日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,上周外资连续第七周卖超日本股票.
外资上周卖超681亿日圆(8.636亿美元)的日本股票,之前一周为卖超826亿日圆.
日本投资者继续买超1,701亿日圆外国债券,此前一周买超4,501亿日圆.
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:
外资在日本投资:
股市 债市 货币市场
8月5日-8月11日 -68.1 -141.0 +610.4
7月29日-8月4日 -82.6r +735.0 -322.7
日本在海外投资:
股市 债市 货币市场
8月5日-8月11日 -23.2 +170.1 -20.2
7月29日-8月4日 -46.4 +450.1 +19.4r
注:r为修正值.(完)
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--编译 徐文焰;审校 白云
美国自由港麦克默伦铜金矿公司在印尼的大型铜矿已全部停工，工会称工人计划举行示威活动，反对政府上月采取的暂停铜精矿出口、以扶持国内产业的举措。
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