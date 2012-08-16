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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 09:25 BJT

《汇市简讯》英镑/澳元向上修正减弱,支撑位为1.4889

0107GMT * 向上修正走势昨日减弱,但仍然有效 * 波林格区间缩窄表明将陷于区间交投 * 未触及波林格区间下缘则将看向上缘1.5157 * 若跌破周二低点1.4889,将终止看涨势头 * 欲浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/tyt99s).(完) --编译 王翔琼;审校 张若琪

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