〔EIA库存周报〕上周美国原油库存大幅下降,炼厂产能利用率维持高位

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

08/10/12 较上周 较上年 08/10/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 367.1 2.8 16.7 366.2 -3.7 12.2

馏分油 126.2 1.2 -24.7 124.2 0.7 -29.7

汽油 205.7 -2.0 -1.9 203.7 -2.4 -6.4

取暖油 27.7 0.9 -11.1 27.6 0.8 -11.8

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.1

煤油型航空燃料 40.1 -0.5 -2.9 40.9 0.6 -3.4

原油日加工量 15.7 0.1 0.7 15.7 0.1 0.3

炼厂产能利用率(%)92.6 0.4 5.4 92.6 0.0 3.5

油品供应

(四周移动平均) -----------------19.3 0.4 -0.1

路透纽约8月15日电---周三公布的政府数据显示,上周美国原油库存降幅大于预期,尽管原油进口温和上升.油品库存有涨有落,因炼厂产能利用率维持在高位.

美国能源资料协会(EIA)称,8月10日止当周不计入战略石油储备的国内原油库存减少370万桶,至3.6616亿桶,路透调查分析师预估减少170万桶.

EIA数据显示,炼厂产能利用率持平于92.6%,分析师预估是下降0.3个百分点.原油日进口增加9万桶至868万桶.

美国石油协会(API)周二晚公布的报告显示,上周美国原油库存增加280万桶,汽油库存减少200万桶,馏分油库存增加120万桶.[ID:nSB8558189]

EIA称,汽油库存下降237万桶,至2.037亿桶,分析师预估为减少150万桶.

包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加67.7万桶至1.2422亿桶,预估为减少20万桶.

美国原油期货交割地库欣的库存上升89.9万桶至4,520万桶.(完)