〔EIA库存周报〕上周美国原油库存大幅下降,炼厂产能利用率维持高位

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
08/10/12 较上周 较上年 08/10/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 367.1 2.8 16.7 366.2 -3.7 12.2
馏分油 126.2 1.2 -24.7 124.2 0.7 -29.7
汽油 205.7 -2.0 -1.9 203.7 -2.4 -6.4
取暖油 27.7 0.9 -11.1 27.6 0.8 -11.8
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.1
煤油型航空燃料 40.1 -0.5 -2.9 40.9 0.6 -3.4
原油日加工量 15.7 0.1 0.7 15.7 0.1 0.3
炼厂产能利用率(%)92.6 0.4 5.4 92.6 0.0 3.5
油品供应
(四周移动平均) -----------------19.3 0.4 -0.1
路透纽约8月15日电---周三公布的政府数据显示,上周美国原油库存降幅大于预期,尽管原油进口温和上升.油品库存有涨有落,因炼厂产能利用率维持在高位.
美国能源资料协会(EIA)称,8月10日止当周不计入战略石油储备的国内原油库存减少370万桶,至3.6616亿桶,路透调查分析师预估减少170万桶.
EIA数据显示,炼厂产能利用率持平于92.6%,分析师预估是下降0.3个百分点.原油日进口增加9万桶至868万桶.
美国石油协会(API)周二晚公布的报告显示,上周美国原油库存增加280万桶,汽油库存减少200万桶,馏分油库存增加120万桶.[ID:nSB8558189]
EIA称,汽油库存下降237万桶,至2.037亿桶,分析师预估为减少150万桶.
包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加67.7万桶至1.2422亿桶,预估为减少20万桶.
美国原油期货交割地库欣的库存上升89.9万桶至4,520万桶.(完)
--编译 吴云凌;审校 于春红
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。