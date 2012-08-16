(重发)〔美国金融〕纽约联储总裁杜德利敦促对货币市场基金进行改革

(重发以补充标题未显示字)

路透8月15日电---美国纽约联邦储备银行总裁杜德利(William Dudley)是最新一位站出来支持货币市场基金实施新规的美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员.该新规旨在保护货币市场基金在金融危机期间免于崩溃.

"货币基金应该具有资本缓冲,并对投资者撤资要有适度的限制,"杜徳利在彭博新闻周三刊登的一篇专栏中表示,"这些改革是保护经济免受未来金融不稳定性影响的必要之举."

已有多名官员呼吁对这个价值2.6万亿(兆)美元的货币市场基金行业进行全面整顿,杜德利的表态或将加剧如何更好保护该基金行业免于崩溃的争论.

美国证券交易委员会(SEC)主席夏皮洛一直在推动实施资本缓冲和撤资限制,而这些措施遭到业内领袖的反对,他们表示这类限制将损伤其基金的魅力.

货币市场基金通常投资于短期债务证券,虽然它们不受政府保险项目的支持,但投资者通常视之为准现金,因为这些基金旨在将每单位的资产净值稳定在1美元.

但这种信心还是受到了冲击.在2008年雷曼兄弟破产之后,大型货币市场基金Reserve Primary的净资产价值跌破1美元,引发货币市场基金遭遇更大范围的挤兑.美联储被迫介入提供紧急流动性.

最近几个月,美联储主席贝南克、"鸽派"波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦和"鹰派"里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔,均对夏皮洛的提议表达了隐讳或明确的支持.

其他有影响的支持者还包括美国财政部长盖特纳和前美联储主席沃克尔.

但夏皮洛在说服SEC委员会同僚通过该提议方面仍面临着艰巨挑战.SEC五名委员中有三名已公开对在2010年实施的举措之外,货币市场再进行改革的必要性提出质疑.

杜德利在彭博的专栏中引用最新的财政部数据对进一步改革表示支持,他指出截至今年4月,有105家货币市场基金拥有逾1万亿美元的资产,一旦排名前20位中的任何一个借款人违约,都可能导致这些基金崩溃.(完)