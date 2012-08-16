〔美国金融〕外资出于经济忧虑,6月抛售美国公司债和股票

路透纽约8月15日电---周三美国财政部数据显示,外国投资者6月抛售美国公司债和股票,因对美国经济体质的担忧加剧.

海外投资者净出售221亿美元公司债,为2010年1月以来最大的月度资金流出规模,其中大部分抛盘来自私人账户.

外资还抛售了43亿美元股票,私人买家的抛盘规模超过官方机构的温和买盘.

"这样的资金流出情况不同寻常,正值外界对美国经济的看法最为负面的时候,"纽约梅隆银行资深外汇策略师Michael Woolfolk说.

他还补充称,对于海外投资者来说,这种情况表明"美元是迄今为止唯一的安全港,他们希望持有美国公债."