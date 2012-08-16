〔美国金融〕外资出于经济忧虑,6月抛售美国公司债和股票

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
路透纽约8月15日电---周三美国财政部数据显示,外国投资者6月抛售美国公司债和股票,因对美国经济体质的担忧加剧.
海外投资者净出售221亿美元公司债,为2010年1月以来最大的月度资金流出规模,其中大部分抛盘来自私人账户.
外资还抛售了43亿美元股票,私人买家的抛盘规模超过官方机构的温和买盘.
"这样的资金流出情况不同寻常,正值外界对美国经济的看法最为负面的时候,"纽约梅隆银行资深外汇策略师Michael Woolfolk说.
他还补充称,对于海外投资者来说,这种情况表明"美元是迄今为止唯一的安全港,他们希望持有美国公债."
6月有324亿美元资金流入美国公债,规模低于5月的459亿美元,但位于近期的资金流入规模区间内.
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20
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