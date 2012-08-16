日本考虑驱逐中国保钓者--日媒

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京8月16日电---日本媒体周四报导称，日本考虑最早周五驱逐14名登上钓鱼岛的中国保钓人士，此举或旨在缓和中日关系。
日本NHK广播公司称，保钓人士周四早晨已转移至冲绳接受警方问询。
日媒报导称，如果查明无其他非法行为，日本政府将在问询结束后将他们驱逐出境。
岛屿争端是影响日本与中韩等邻国关系的纷争之一。周三日本举行阵亡者追悼式，纪念二战结束67周年。
中日就保钓者登陆钓鱼岛一事互相抗议，日本向中国驻日大使表示抗议，中国则呼吁日方立即无条件释放14名保钓者。(完)
--编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
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