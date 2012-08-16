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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 11:24 BJT

日本考虑驱逐中国保钓者--日媒

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京8月16日电---日本媒体周四报导称，日本考虑最早周五驱逐14名登上钓鱼岛的中国保钓人士，此举或旨在缓和中日关系。

日本NHK广播公司称，保钓人士周四早晨已转移至冲绳接受警方问询。

日媒报导称，如果查明无其他非法行为，日本政府将在问询结束后将他们驱逐出境。

岛屿争端是影响日本与中韩等邻国关系的纷争之一。周三日本举行阵亡者追悼式，纪念二战结束67周年。

中日就保钓者登陆钓鱼岛一事互相抗议，日本向中国驻日大使表示抗议，中国则呼吁日方立即无条件释放14名保钓者。(完)

--编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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