〔中国新债〕华能国际周五将发行50亿元超短期融资券,期限九个月

路透北京8月16日电---中国最大发电企业--华能国际电力股份有限公司( 0902.HK )( 600011.SS ) 周四公告称,将于周五(17日)簿记建档发行50亿元人民币超短期融资券,期限九个月. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ========================================================================================= 华能国际 200 50 9 8/17簿记建档 建设银行 AAA 8/20 8/21 ( 0902.HK )( 600011.SS ) 招商银行 =========================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 康熙泽; 审校 黄凯