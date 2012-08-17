〔中国新债〕中信证券下周三将发行50亿元短期融资券,期限91天

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透北京8月17日电---中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周五公告称,将于下 周三(22日)招标发行50亿元人民币短期融资券,期限91天. 中国招商证券(600999.SS)于今年5月发行40亿元91天期短融,为中国证券公司自2005年暂停 发行短融后首次重启,票面利率3.20%.本月6日该公司又招标发行46亿元短融,期限91天,票面 利率3.64%. 刊登在中国债券信息网的公告并显示,该期短融通过中国人民银行债券发行系统公开招标的 方式发行,招标时间是下周三10:00-11:00;采用承销团承销方式,承销机构包括工行(601398.SS)、 农业银行(1288.HK)(601288.SS)等. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 中信证券 200 50 3 8/22招标 工商银行 AAA 8/23 8/24 (600030.SS)(6030.HK) 农业银行等 =======================================================================================(完) 参看详情,可点选中国债券信息网网站(here) --发稿 康熙泽; 审校 张喜良
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透悉尼/惠灵顿2月20日 - 澳元周一连续第三个交易日下跌，之前数次欲有效突破关键技术阻力位0.77美元未果，市场焦点转向本周一系列数据以及央行重要动态。
0157GMT * 欧元兑美元亚洲盘初小幅跳空走高至1.0620，纽约盘收报1.0605 * 触及1.0633后，又回到纽约盘收盘价和周五低位1.0605 * 若跌破1.0595，则下看上周低位和1.0340/1.10929走势的61.8%回 档位1.0520/30 * 欧元兑美元人气仍偏空，因欧元区政治充满不确定性(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)