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货币新闻 | 2012年 8月 16日 星期四 10:11 BJT

〔中国期市〕郑州白糖期货扩大涨幅,受国家收购传闻刺激

路透新加坡8月16日电---中国郑州白糖期货CSRc3周四扩大涨幅,上涨约2%至每吨5,586元人民币,因传闻政府可能很快再购入50万吨糖.(完)

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