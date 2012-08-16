〔中加能源〕官方研究显示,存在损害中加能源贸易和投资的障碍

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
路透渥太华8月15日电---周三据官方研究显示,不明确的投资规定正在损害加中两国贸易.就在三周前,中海油(0883.HK)向加拿大NexenNXY.TO发出作价151亿美元的收购要约.
中海油发起的收购触动加拿大保守党政府的政治敏感神经,被视为试探该国是否愿对外资开放的关键测试,加国目前既在利用外资开发阿尔伯特省的油砂资源,也在向中国和亚洲其它国家出售石油.
加国政府对两国经济利益和条件的研究称,"某些障碍"限制了中加两国从自然资源贸易和投资中充分受益的能力.
"加拿大和中国利益相关方已强调过,在对两国分别进行直接投资的背景下,有必要提高监管的明确度、有效性和可预见性."报告称.
"想提高市场准入和促进自然资源行业的双边贸易和投资,消除这些障碍很关键."
长期以来一直有批评人士抱怨,加拿大有关确定是否批准外国收购案的规定透明度太低,过程太保密.加国政府表示,加国能源企业在中国受到不公平限制.
但是,中加两国也愿意合作.加拿大总理哈珀2月访华时曾表示,两国将就发展更深的贸易关系进行谈判.
中国是加拿大第二大贸易伙伴,但贸易规模远低于美国,而加拿大在中国最重要的贸易伙伴中排名13.
"很明显,中加贸易有很大潜力,"报告称.
中国能源企业对加拿大油气行业尤其有兴趣,光去年一年,就对之投资超过70亿美元.阿尔伯特省油砂区块拥有全球第三大探明原油储量.对Nexen发起的收购是中国迄今最大的海外收购案.
"未来几十年,加拿大需要大量投资用于进一步开发潜在自然资源.中国对加国自然资源业的投资兴趣日增,有利于国内外可用融资来源趋于多样化."报告称.
加国政府表示,未来十年,能源业的外国投资规模可能达到5,000亿美元.(完)
--编译 白云;审校 吴云凌
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