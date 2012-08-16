〔中港股业绩〕青岛啤酒上半年获利微升,受国内经济放缓影响

路透香港8月15日电---中国青岛啤酒(0168.HK)(600600.SS)周三公布上半年净利增加1.8%,公司的大规模营销动力被国内经济走弱所抵销.

青岛上半年净利为10.1亿元人民币(1.59亿美元),高于上年同期的9.899亿元人民币,公司营收增加11.2%至134.1亿元人民币.朝日集团控股(2502.T)拥有青岛啤酒近20%股份.

根据三名分析师给出的预期所得平均值显示,市场此前预期净利为11亿元人民币.

这个增速低于第一季的14.5%.

分析师表示,青岛啤酒上半年增加了营销支出,意在推动销量.

尽管内地啤酒市场增长放慢,且原材料成本居高不下,但青岛和华润创业(0291.HK)旗下的雪花啤酒正从惠泉啤酒和金威啤酒(0124.HK)等区域性商家手中抢得更多市场份额.

"我们预期2012年上半年各啤酒商家在销量和获利能力方面会出现分化,"德意志银行分析师Mabel Wong在研究报告中支出."青岛啤酒等大型啤酒厂愈发成功."

但中国啤酒商在国内市场中面临的竞争愈发激烈.中国是全球最大啤酒市场,2010年消费量为4,500万千升(公秉),而需求每年约增长5%.

6月时,青岛啤酒执行长金志国宣布因健康原因辞职.公司称,金的辞职将开放公司管理团队,有助于扶植一个有利于有才干管理人员的继任体系.(完)