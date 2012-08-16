〔中国新债〕上海市下周四将招标发行89亿元地方债,五年和七年期各半

路透上海8月16日电---中国上海市财政局周四公告称,将于下周四(23日)招标发行89亿元人民币固息地方债,五年和七年期品种各半.上海市因此成为今年首个启动自行发债的地方政府.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债竞争性招标时间为8月23日上午9:50-10:30,采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期债券的票面利率,按年付息.8月24日开始发行并计息,8月28日发行结束.

今年以来,财政部已代理发行了七期,总额共计1,574亿元的地方政府债,期限含三年和五年.

财政部5月曾表示,2012年地方自行发债仍仅限于上海市、浙江省、广东省、深圳市四省(市),而在发行品种上,除了以往的三年和五年期,新增了七年期品种可供选择.[ID:nSB1543306]

2011年,上海市自主发行地方政府债71亿元,其中三年期36亿元,五年期35亿元.

中国自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年至2011年的地方政府债发行规模均为2,000亿元人民币.而从2011年开始,除财政部代理发行外,上海等省市开始试点自行发债,当年代发部分为1,771亿元,上海等四地自行发债额229亿元.(完)

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