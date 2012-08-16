〔电信产业〕诺基亚料在苹果发表新iPhone前推出升级版Windows手机

路透奥斯陆/纽约8月15日电---芬兰手机制造商诺基亚NOK1V.HE(NOK.N)周三表示,将于9月5日在纽约与微软(MSFT.O)共同举办媒体公关活动,令市场预期在竞争对手苹果(AAPL.O)发表下一代iPhone前,诺基亚将率先推出人们期待已久的升级版Windows智能手机.

诺基亚没有透露9月活动的任何细节,但该公司首席执行官艾洛普(Stephen Elop)周三稍早表示,公司很快将发表使用微软最新智能手机软件Windows Phone 8的新型智能手机.

诺基亚与微软举行联合公关活动后一周,苹果料将发表市场热切期盼的iPhone 5.

诺基亚和微软均将他们的希望寄托在下一代Windows手机上,以此挑战苹果的iPhone和三星电子(005930.KS)的Galaxy智能手机.

周三稍早在与记者的谈话中,艾洛普没有否认9月将推出新款手机.他只说,Windows Phone 8将在近期推出.

在艾洛普讲话后,诺基亚在赫尔辛基上市的股票大涨,周三最终收高3.4%,报2.0760欧元.其在纽约证交所上市股票劲升6%,报2.64美元.

标准普尔亦于周三将诺基亚信用评级下调至"BB-",展望为负面.

艾洛普表示,他坚持使用微软软件的策略,尽管迄今Windows手机仅获得有限成功.

第二季诺基亚亏损15.3亿欧元,仅售出400万部Windows手机,远低于苹果2,600万部iPhone和三星电子5,000万部智能手机的销量.

诺基亚未受标普下调评级的影响,指称其有足够的流动资金且正在节省资本.(完)