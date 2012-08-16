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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 10:24 BJT

〔金属期市〕LME期铜上扬,得益于美元走软和刺激措施憧憬

路透上海8月16日电---伦敦期铜周四上扬,得益于美元走软,以及寄望美国和中国推出更多经济刺激措施,此举有望提振全球金属需求.

中国国务院总理温家宝周三称,中国经济下行压力仍然较大.[ID:nSB1727378],之后外界对中国祭出刺激举措的预期升温,市场人士称中国可能很快调降银行存款准备金率.

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