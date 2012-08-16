〔中国新债〕台州银行下周二将发行15亿元固息金融债,期限三年

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
路透北京8月16日电---中国台州银行股份有限公司周四公告称,将于下周二(21日)在银行间债市簿记建档发行15亿元人民币固息金融债,期限为三年.募集资金将全部用于发放小型微型企业贷款.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债券采用固定利率方式,票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式确定,在债券存续期内固定不变;采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.
该期债联席主承销商为中信建投证券和中信银行(601998.SS)(0998.HK).中诚信国际信用评级有限公司对该期债券的信用评级为AA.
该期债起息日和缴款日同为8月23日,发行期为8月21日至8月23日.
今年1-6月,台州银行实现净利润7.91亿元,营业收入16.85亿元;去年全年则分别为13.50亿元和30.99亿元.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。