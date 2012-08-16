〔中国新债〕台州银行下周二将发行15亿元固息金融债,期限三年

路透北京8月16日电---中国台州银行股份有限公司周四公告称,将于下周二(21日)在银行间债市簿记建档发行15亿元人民币固息金融债,期限为三年.募集资金将全部用于发放小型微型企业贷款.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债券采用固定利率方式,票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式确定,在债券存续期内固定不变;采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

该期债联席主承销商为中信建投证券和中信银行(601998.SS)(0998.HK).中诚信国际信用评级有限公司对该期债券的信用评级为AA.

该期债起息日和缴款日同为8月23日,发行期为8月21日至8月23日.

今年1-6月,台州银行实现净利润7.91亿元,营业收入16.85亿元;去年全年则分别为13.50亿元和30.99亿元.(完)

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