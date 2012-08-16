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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 10:32 BJT

〔香港个股〕联想称预计未来数季智能手机部门将扭亏为盈

路透香港8月16日电---全球第二大个人电脑厂商--联想集团(0992.HK)周四表示,预计未来数季该公司智能手机部门将转亏为盈.

联想高层在公司发布第一季财报后对分析师作上述评论.(完)

--编译 吴云凌;审校 张明钧

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