〔日本债市〕公债价格下跌,10年期日债收益率触及两个月高位

路透东京8月16日电---日本政府公债价格周四下跌,10年期日债收益率(殖利率)触及两个月高位,此前公布的美国工业生产数据强于预期,缓解了市场对美国经济状况的担忧.

指标10年期公债收益率JP10YTN=JBTC升3个基点至0.845%,此前触及两个月高位0.850%.该券种收益率自7月末触及九年低位以来,已累计回升12.5个基点.