版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 10:54 BJT

〔标题新闻〕汇丰控股证实已向美国当局提交现任和前任员工的详细资料,以配合美方逃税调查

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8JF7G1]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐