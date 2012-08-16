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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 11:01 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元守住升幅,亚洲股市表现良好提供支撑

路透惠灵顿/悉尼8月16日电---澳元和新西兰元周四维持隔夜涨势,受亚洲股市良好表现的支撑,而公债价格则跌至5月初以来最低.

澳元和新西兰元兑欧元守住升幅,欧元近期上涨后在隔夜遭遇卖压而下滑.

欧元兑澳元EURAUD=R报1.1710澳元,此前一度低见1.1669.欧元兑新西兰元EURNZD=R则报1.5213新西兰元,周三尾盘低见1.5191.欧元正逐步滑向本月初触及的纪录低点1.1597澳元.

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