三星推出新款平板电脑叫板iPad

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔8月16日电---三星电子(005930.KS)周四推出新款平板电脑Galaxy Note 10.1，希望借这款放大版的Galaxy Note吸引消费者，削弱苹果(AAPL.O)iPad在平板电脑市场的主导地位。
三星周四在美国、英国和韩国市场推出Galaxy Note 10.1，而新一代Galaxy Note智能手机预计也会在本月晚些时候发布。
除了10.1英寸的显示屏比9.7英寸的iPad稍大外，Galaxy Note 10.1还具备其他一些与众不同的功能，包括配备有手写笔，以及能够分屏以便用户同时使用两个应用。
三星希望借助这款产品缩小与苹果在平板电脑市场的差距。在平板市场，三星虽然位列第二，但与苹果仍相差甚远。
Galaxy Note 10.1使用谷歌(GOOG.O)安卓系统，采用1.4GHz四核处理器，配备一个500万像素的后置摄像头和一个190万像素的前置摄像头。
该平板电脑wifi版16GB和32GB售价分别为499美元和549美元。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20
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