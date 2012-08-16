墨尔本希望第二次承办奥运会

(本文由路透中文网编译提供)

路透8月14日电---被誉为世界最宜居城市的墨尔本，希望在不久的将来承办一届夏季奥运会，但澳大利亚奥委会却希望在布里斯班举行。

墨尔本自视为澳大利亚体育之都：该市曾在1956年举办过奥运会，这里不仅是一级方程式赛车和澳网公开赛的举办地，而且拥有标志性的板球场，该国最大规模的赛马活动也在此地举行。

墨尔本在周二公布的“全球宜居调查”(Global Liveability Survey)中连续第二年名列榜首，该市市长道尔(Robert Doyle)表示，墨尔本已拥有足够完善的基础设施可以第二次承办奥运会。

在伦敦奥运会落幕不到48小时后，道尔在接受记者采访时表示：“我不认为，世界上还有另一个城市能像我们现在一样为举办奥运会准备地如此充分。”

道尔承诺会举办一次成本节约型的奥运会。

“我们会另辟蹊径，我们不追求更大更好。我们要走一种非常墨尔本的方式。”

但澳大利亚奥林匹克委员会(AOC)已表示，他们计划让布里斯班申办下届奥运会。（完）