〔中国货币市场〕七天及14天回购利率涨势不改,放量逆回购效用仍有限(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海8月16日电---中国银行间市场七天及14天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四早盘涨势不改,隔夜品种则维持窄幅震荡.央行公开市场逆回购放量操作,如甘霖一般滋润市场,稳定投资者情绪.但面对偏大的资金缺口,其弥合能力仍有限.

分析人士表示,基础货币投放规模的下降,明显弱化流动性积淀能力.在目前紧平衡状态下,一旦需求集中涌现,特别是大型银行不出钱,甚至于借钱时,极易对资金面带来严重冲击.

"(四大行)最近还是比较缺钱,(资金)紧张就是因为他们在借,平时都是出钱大户."北京一银行交易员指出.

从目前情况看,相比调降存款准备金率,央行更偏好通过逆回购调控流动性.上述交易员指出,央行迟迟不动用政策,是想更为直接地把控流动性状况及市场情绪;同时,逆回购在利率指导方面也比降准更具优势.

二级市场14天期回购利率明显高于央行"供给价格"3.60%.交易员认为,公开市场招标主要参考前一个交易日同期限资金利率.同时,央行200亿元人民币逆回购供给量依然有限,较难满足市场需求.

央行公开市场今日共进行900亿元逆回购操作,其中七天期700亿元,中标利率继续持稳于3.35%;而14天期逆回购时隔六周后重现,操作量200亿元,中标利率3.60%,较前次操作下降40个基点.本周公开市场累计则净投放750亿元,高于上周440亿元的净投放量.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.1022 3.1396 -3.74 1,971.78

七天CN7DRP=CFXS 3.5459 3.4294 11.65 420.81

14天CN14DRP=CFXS 4.0946 3.6457 44.89 131.31

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0991 3.1261 -2.70 571.90

七天CHICNY7D=CFXS 3.5351 3.4266 10.85 23.00

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 4.9800 2.6350 234.50 449.81

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.9050 3.0900 -18.50 101.27

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.1000 3.0050 9.50 5.87

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.1200 3.1400 -2.00 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.5500 3.4560 9.40 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.0900 3.6300 46.00 --

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.0942 3.1117 -1.75 --

七天SHICNYSWD= 3.5250 3.4000 12.50 --

三个月SHICNY3MD= 3.5994 3.5892 1.02 --

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(完)