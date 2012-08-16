富士康追求低成本 转战印尼

(本文由路透中文网编译提供)

路透雅加达8月15日电---电子代工巨头富士康（鸿海）集团将在印尼投资多达100亿美元，主要看重其低廉的劳工成本及庞大市场。

对于富士康这样的大型制造商而言，节约成本至关重要。富士康在中国的工厂薪资上涨，且劳资纠纷不断，已宣布将向其他亚洲国家分散生产业务。

富士康集团子公司鸿海精密(2317.TW)为苹果代工iPad和iPhone等产品，迫于成本压力，该公司今年1-3月利润率仅0.9%，而苹果利润率却高达39%。

印尼电子协会主席Ali Soebroto Oentayo称：“富士康在中国和巴西都已经有工厂了，但在东南亚还没有。我认为，从市场角度而言，印尼是个正确的选择。”

印尼贸易部长Gita Wirjawan透露，富士康计划10月在雅加达附近一个工业园区开工建设一家工厂，年产能将为300万部手机，而后再扩充产品线。

富士康此项计划还有助其进入正在规划中的东南亚免税区，该免税区消费者数量是美国的两倍。

富士康未对此项投资计划加以证实，暂时联系不到该公司置评。但鸿海董事长郭台铭今年稍早曾表示，将扩大在巴西业务，在日本和德国投资，而下一步将放眼印尼和缅甸。

外商投资和国内消费推动印尼经济迅速增长。消费品企业还着眼于该国不断壮大的中产阶层。

近年来富士康饱受指责，在中国的苹果代工厂被抨击为“血汗工厂”，富士康和苹果承诺将改善在中国的工作环境，并大幅提高工人薪资。

有研究表明，印尼薪资成本是亚洲最低的，近年来许多鞋业和纺织业公司纷纷将生产业务从中国和越南迁往印尼。

亚洲开发银行数据显示，印尼平均月薪仅113美元，不到泰国的一半，是中国的三分之一。

但去年印尼爆发一系列罢工事件，意味着该国劳工成本也可能开始攀升。（完）