〔日本股市〕日经指数早盘上涨,日圆疲弱推动出口股成为市场热点

路透东京8月16日电---日本股市日经指数周四早盘升越9,000点水平,为一周来首见,出口股成为市场热点,因日圆兑美元在美国公布强劲数据后走软.

出口商丰田汽车(7203.T),Fanuc Ltd(6954.T)和佳能(7751.T)涨幅在2-3.4%之间,得益于日圆兑美元触及一个月低位,日圆走贬意味着海外赚取的营业收入在汇回国内时可转换为更多利润.

日经指数.N225升1.4%,至9,046.10点,突破200日移动均线切入位8,961.07和重要心理关口9,000点.若日经指数收在8,978.60点上方,将触及五周高位.

东证股价指数.TOPX升1.0%,至755.06点.早盘成交量略低,仅为全日90天平均成交量的46.8%.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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