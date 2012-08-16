叙利亚政府特使赞中俄对叙危机立场

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月16日电---叙利亚政府特使夏班（Bouthaina Shaaban）接受《中国日报》采访时称赞中国及俄罗斯对叙利亚危机采取的立场，并表示她将告诉中国领导人有关叙利亚危机的真实情况。
夏班于周二抵达中国进行访问，接受《中国日报》采访是她此次访华之行首次发表公开言论。
“我们很高兴看到像中国和俄罗斯这样既非殖民者、也不像殖民者那样与人打交道的国家，”夏班对该报说，并补充说这是“与西方十分不同的立场”。
她说，此次访问将让“中国领导人了解叙利亚的真实情况”。
报导称，夏班将在周四晚些时候与中国外交部长杨洁篪会面。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
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