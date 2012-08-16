《热点透视》市场对法国的安于现状太宽容了

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briançon; 编译 隋芬

路透伦敦8月15日电---法国总统奥朗德要觉得什么都不做对他反而有利,市场也许不会计较.法国自进入夏季以来就一直坐享短期债券的负利率,整体融资成本也保持在历史低点.10年期法国公债收益率(殖利率)徘徊在稍高于2%的水平,比危机前低了一半.由于欧债危机促使债券投资者寻找避险去处,法国的财政目前为止已从中受益,虽然受益程度不及德国.但市场对法国的基本经济缺陷却视而不见.奥朗德最好是趁着市场好感未消的时候,把这些问题解决掉.

在奥朗德度假之际,法国一周接一周的关键经济数据却让人无法轻松.国内生产总值(GDP)接连九个月零增长,而接下来第三季的数据很可能显示经济已轻微萎缩.贸易收支也在逐渐恶化,凸显了法国出口商缺乏竞争力这一痼疾.

奥朗德接任总统后的头几周都在忙于为欧元区危机灭火,与德国达成了一项协议,实施了几项竞选时承诺过的象征性措施.但要解决经济的深层问题,需要的不只是有关个人诚信和公共品德的竞选承诺.最初曾有人觉得,奥朗德一旦掌权,将会正视经济现实.但事实是,他似乎沉浸在法国不需要大变革的想法中.

奥朗德还有时间,法国将在9月发布2013年预算,这是他表露所需决心的机会.但如果拿不出严肃认真的决策,恐怕也很难激励人心.西班牙和意大利正在改革,而且有了一些成绩:他们对法国实现了些许的贸易顺差,为几十年来首见.贸易顺差也许一部分是由于西班牙和意大利经济正在萎缩.但绝不是法国政策英明的结果.应该有人告诉奥朗德,在别人前进时睡大觉,危险啊!(完)