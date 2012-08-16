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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 11:40 BJT

〔东京汇市〕美元兑日圆触及一个月高位,受美债收益率上升提振

* 美元兑日圆扩大涨幅,因美国公债收益率上升

* 止损买单提振美元兑日圆升至一个月高位

* 更多美国数据将在周四稍晚出炉

路透新加坡8月16日电---美元兑日圆周四扩大涨势触及一个月高位,因本周公布的美国经济数据乐观,提振了美国公债收益率(殖利率),并促使关于美国联邦储备理事会(美联储,FED)放松货币政策的预期降温.

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