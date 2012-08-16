《国际主要央行公开市场操作一览》--8月16日

路透上海8月16日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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8/15 卖出公债 77.96 02/15/2014 - 08/31/2014

8/14 买入公债 46.46 08/15/2020 - 05/15/2022

8/13 买入公债 18.33 02/15/2036 - 05/15/2042

8/10 卖出公债 77.96 07/31/2013 - 01/31/2014

8/9 买入通膨保值公债 13.49 01/15/2019 - 02/15/2042

《本周主要新闻》

--费城联邦储备银行周五公布的一项调查结果显示,分析师下调美国经济成长预估,因失业率料在今年余下时间居高不下.费城联储访查的48位专业预估人士所作的第三季调查显示,分析师预计第三季经济增长年率为1.6%,对今年全年的预估也被调降,分析师预计今年全年美国经济成长年率为2.2%,低于之前预估的2.3%.就业市场料正在恶化,今年失业率均值预计为8.2%,2013年料降至7.9%.[ID:nSB1721056]

--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周三重申,更多的货币宽松政策也将无助于提振就业,甚至可能会损及美国经济,因这可能使市场不确定性加剧.对通胀持强硬立场的费希尔仍坚定反对扩大政策宽松,他重申,国会议员应该提供更多财政上的明确性,让美国企业能够更有确定感,他称企业需要这样的确定感来做出支出和聘雇的决策.[ID:nST0539851]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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8/15 84天期反向交易 44.91亿美元 0.64%(固定利率)

七天期反向交易 92.56亿美元 0.64%(固定利率)

8/14 七天期反向交易 1,305.78 0.75%(固定利率)

七天期定期存款 -2,115.00 0.01%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)上周未买入债券,因其在实施计划推出一个更为透明的新方案来购买主权债.该方案将与欧洲援助基金干预和政治行动绑定.自德拉吉一周前表示欧央行"将采取一切行动"拯救欧元以来,一直未立即出台措施,部分投资者深感失望.有迹象显示,欧央行之所以迟迟按兵不动,是因为管理委员会内部无法取得共识."我们都认可必须为干预设定特殊条件.但至于这些条件是什么,欧洲央行委员们意见不一,"报纸De Tijd援引比利时央行总裁柯恩的话称. [ID:nSB1724030]

--欧洲央行管理委员会委员柯恩(Luc Coene)在接受报纸专访时表示,欧洲央行在进一步协助高负债国家降低借款成本时,应明确设下严格的条件.欧洲央行总裁德拉吉此前表示,将尽一切所能保留欧元,但称将在严格的条件下进行干预.柯恩在周六上报的专访中强调,若要恢复2010年展开的买进公债计画,应该明确要求债务国政府担负整顿财政的义务.[ID:nST0538441]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 37,190

上周三 34,920

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当期变化 +2,270

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行上周四维持货币政策不变,但下调对出口和产出的评估,显示其担忧全球经济放缓对该国经济的冲击.该央行一如预期,一致通过维持指标利率在0-0.1%区间不变,且未进一步推出货币宽松措施.[ID:nSB1715452]

--日本央行包括根据资产购买计划买入资产在内的公债持有量超过了自设上线,显示超宽松货币政策正将其推向为公共债务提供资金的边缘.央行周二公布数据显示,截至8月10日,央行所持公债余额为80.97万亿(兆)日圆(1.03万亿美元),超过流通中货币规模80.79万亿日圆.[ID:nSB1724058]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布,当日共发行4,226亿台币存单,相较存单到期金额4,470亿,存单发行余额减少244亿.[ID:nST0539657]

--台湾央行周二公布,当日共发行621亿台币存单,相较存单到期金额307亿,存单发行余额增加314亿.[ID:nST0539157]

--台湾央行周一公布,当日共发行3,902.5亿台币存单,相较存单到期金额4,002.5亿,存单发行余额减少100亿.[ID:nST0538715](完)

--整理 刘昕; 审校 边竞

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]